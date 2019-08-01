12 постраждалих – у Дніпрі легковик на повній швидкості влетів у маршрутне таксі

29-ти річний водій Hyundai тікав від патрульної поліції. Більше про стан учасників аварії – далі у сюжеті.З маршруткою зіткнувся на перехресті вулиці Вернадського та проспекту Яворницького. У мікроавтобусі перебувало 15 пасажирів.

Дніпро, сьома ранку, центр міста. Віктор Гончарук у ДТП зламав ключицю. Коли сталася аварія, він саме їхав на роботу. Каже, сидів біля вікна, і бачив момент зіткнення: Hyundai влетів у правий бік маршрутки – й та перекинулась.

Загалом після аварії до лікарні Мечникова доставили 12 постраждалих, у пасажирів маршрутки здебільшого – легкі травми. Ще чотирьох направили до 16-ї лікарні, п’ятьох після огляду лікарів – відпустили на амбулаторне лікування. А от винуватець ДТП та його пасажир перебувають у вкрай важкому стані. Чи був водій Hyundai у нетверезому стані – поки невідомо. Адже чоловік зараз неконтактний. Лікарі взяли кров на алкоголь, та результати ще не готові. Водій маршрутного таксі теж пройшов тест. Він був тверезим.

Через це 29-річному водієві тепер загрожує позбавлення волі. І це лише стосовно ДТП з маршрутним таксі. Що ж до правопорушення через яке, водія переслідували патрульні – наразі поліція з’ясовує причини даної події.