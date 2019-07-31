У Дніпрі розповіли, навіщо повністю закрили Новий міст

Інженери, які займались проектом його капітального ремонту, сьогодні відзвітували – що вже зроблено і чому переправу довелось перекрити повністю.Проектний інститут Дніпрогіпротранс будував новий міст у 1966 році. Тому розробити проект капремонту вирішили віддати саме йому. Архів та виконавча документація, що збереглась, дозволили цей процес прискорити. Найнебезпечнішими елементами конструкції виявились бокові балки. Сами їм за півстоліття дісталося найбільше. Опади та соляні розчини роками потрапляли до арматури та сприяли виникненню корозії. Деякі балки відновили. А от три довелось взагалі замінити.

Гідроізоляцію на мосту робили у 2004-му. Й те – частково. Хоча за нормативами, мали б це робити кожні п’ятнадцять років. Під час капремонту на всьому мосту зробили нову сучасну гідроізоляцію. Щодо повного перекриття мосту, проектувальники запевняють, це міра вимушена і вкрай необхідна.

Інженери не володіють календарем виконання робіт. Але відвідують об’єкт щодня. І переконані, до дня міста головна переправа Дніпра буде відкрита.