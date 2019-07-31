Біля монумента загиблим під Шахтарськом вшанували пам’ять воїнів АТО

5 років тому на Донеччині під Шахтарськом 25-та повітряно-десантна бригада вела криваві бої з бойовиками. Унаслідок численних обстрілів артилерії тоді загинуло 24 десантники.Родичі, друзі та просто знайомі прийшли сьогодні до монумента загиблим під Шахтарськом аби вшанувати їхню пам’ять.

Цей монумент загиблим десантникам знаходиться поруч зі школою, де навчався один з них. Антон Камінський загинув, коли йому було лише 25 років. Микола Артушенко, теж військовий, особисто знав Антона – той за його прикладом пішов на фронт добровольцем. Про смерть друга дізнався чи не найпершим. Чоловік згадує: сам купував бронежилет для Антона, сподівався, що він допоможе йому вберегтися від смерті. Та молодого бійця вбила куля снайпера.

Учасники заходу поклали квіти до меморіальних плит з прізвищами українських бійців. Військовий капелан, Дмитро Поворотний, відслужив панахиду за загиблими. Подібна акція пройшла сьогодні й під стінами обладміністрації ввечері. Вшанувати пам”ять загиблих воїнів прийшли їхні побратими та близькі.