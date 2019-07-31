Трамвай, тролейбус та метро – по шість гривень!

Вже з цієї суботи – 3-го серпня, набуває чинності рішення міськради про підвищення вартості проїзду. Першочерговою причиною у Департаменті транспорту називають зростання тарифів на електроенергію – на тридцять відсотків. Але є і приємна новина – проїздні ще можна купити за старою ціною.

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