Трамвай, тролейбус та метро – по шість гривень!

31.07.2019 18:28

Вже з цієї суботи – 3-го серпня, набуває чинності рішення міськради про підвищення вартості проїзду. Першочерговою причиною у Департаменті транспорту називають зростання тарифів на електроенергію – на тридцять відсотків. Але є і приємна новина – проїздні ще можна купити за старою ціною.

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