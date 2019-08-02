Судова тяганина навколо Будинку вчителя – триває

02.08.2019 19:03

Вже рік як викладачі навчального закладу, де займається майже сотня дітей – намагаються відстояти власне робоче місце.

Спочатку рішенням виконкому їх переселили за іншими адресами, а зараз – взагалі попередили про звільнення. Наші кореспонденти побували на черговому судовому засіданні.

Почалася історія з виселенням вчителів ще рік тому. Тоді рішенням виконкому освітній заклад передали з балансу одного департаменту до іншого. Нові керманичі й попросили звільнити будівлю. Та запропоновані приміщення виявились надто малими та до того ж розкиданими по усьому місту. Вчора ж викладачі взагалі – отримали попередження про звільнення у зв’язку з повною ліквідацією їхнього навчального закладу.

На судовому засіданні головною темою для дискусій стало питання балансоутримувача самої будівлі, у якій розташовано освітній заклад. Правозахисники зі сторони викладачів наголошують на тому – що даний об’єкт знаходиться на балансі обласної ради й міські чиновники взагалі не мають повноважень аби виселяти звідти вчителів. У виконкомі міськради твердять: будівля – на балансі міста.

Суд вирішив долучити до справи обласну раду. Правозахисники ж планують заручитися підтримкою дітей, які займаються у будинку вчителя. Наступне слухання за справою будинку вчителя заплановане на п’яте вересня. Одинадцятий канал продовжить слідкувати за перебігом подій.

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