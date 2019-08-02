Масштабна вирубка дерев у Нікополі

02.08.2019 19:10

Міська влада начебто планує таким чином реконструювати центральний парк. Але під електропили чомусь потрапили цілковито здорові дерева – клени та акації.На захист зелених насаджень вийшли активісти.

Нікопольські активісти обурені. Намагаються врятувати зелені насадження, які влада міста нещадно знищує заради реконструкції парку Перемоги. Наразі їм вдалося не тільки зупинити роботи, але й ще раз перевірити стан дерев разом з комісією міськради. Виявилось – серед них чимало “здорових” акацій та кленів. Їх вже позначили червоним хрестиком.

Еколог Юрій Бабінін каже: у Нікополі назріває екологічна катастрофа. Не один рік він бореться зі свавіллям влади. На його думку, в комісії, яка погодила вирубку дерев у парку, – немає жодного компетентного фахівця.

У міськраді кажуть: для реконструкції центрального парку отримали дозвіл від екологів області на вирубку ста шістдесяти п”яти дерев. Запевняють –
ліквідовують лише сухостій. Активісти налаштовані рішуче і відстоюватимуть кожне дерево. Якщо свавілля не припиниться, обіцяють обов’язково звертатися до суду.

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