У Дніпрі за традицією вшанували пам’ять десантників, які загинули під час бойових дій на Сході країни

Шану пам’яті віддали хвилиною мовчання

За традицією десантники збираються поруч з пам’ятником Маргелова. Серед них і ті, хто служили ще у Радянському союзі, і ті, хто лише нещодавно демобілізувався після служби на Донбасі. Михайло Новіков був у 25-ій повітряно-десантній бригаді. Каже, свій перший день десантника відсвяткував у 2014-му році на Краматорському аеродромі. Їхня 8-а рота пройшла через пекло боїв під Шахтарськом та на Савур-Могилі. Чимало бійців загинуло. Вадим Паляниця каже, відчуття, коли помирає бойовий побратим неможливо передати словами.

У пам’ять про загиблих представники духівництва провели молебень, а всі охочі поклали квіти до пам’ятника. Після офіційної частини дехто з десантників відправився на Сурсько-Литовське кладовище. Прибрали могили побратимів та вшанували їхню пам’ять квітами. Наш колега, журналіст Олександр Черніков Загинув 22 січня 2015-го у бою поблизу міста Авдіївки.

Тож, для українських десантників 2-ге серпня вже давно не день купання у фонтанах. А можливість зібратися разом, та згадати тих, хто так і не зміг повернутися додому.