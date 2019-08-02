Стабільно важкі – у лікарні Мечникова й досі перебувають троє постраждалих в масштабній аварії з маршруткою

02.08.2019 18:24

Нагадаємо, вчора у пасажирський бус на шаленій швидкості влетів п’яний водій легковика. Зараз він знаходиться у відділенні нейрохірургії із черепно-мозковою травмою. А от пасажир, що їхав із ним – у реанімації із крововиливом у мозок. З десяти постраждалих пасажирів маршрутки наразі двоє лишаються на лікарняних ліжках із переламами та забоями ключиці й голови. Їхньому життю нічого не загрожує. Решта – виписані на амбулаторне лікування.

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