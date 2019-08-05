Повалені дерева, залиті водою вулиці та понад 5 тисяч людей, що лишилися без світла: Дніпропетровщиною пронісся циклон

Лише за одну добу випала місячна норма опадів, пориви вітру подекуди сягали двадцяти п’яти метрів на секунду. Чи готовими до негоди виявились міські служби та які виклики повстали перед рятувальниками?

Циклон приніс на Дніпропетровщину сильний дощ та вітер. Він валив дерева, виривав електродроти. Дніпровські комунальники вивели на цілодобове чергування три сотні співробітників та понад сто одиниць спецтехніки й кажуть, впоралися.

У Нікополі дороги перетворилися на справжні річки. Буревій теж наробив лиха. На щастя ніхто не постраждав. Рятувальникам області довелося витягати автомобілі, що застрягли у багнюці та навіть допомагати двом рибалкам, що у шторм вийшли на озеро й через сильний вітер не могли дістатися берега.

У поліції звітують: на час негоди сталося трохи більше трьох десятків ДТП.

У найближчі ж дні погодних катаклізмів не прогнозують. Втім, очікується похолодання – в середньому 22 градуси вдень та 10 вночі, мінлива хмарність та вітер – до дванадцяти метрів на секунду. А потеплішає вже наприкінці тижня.