Впала з десятиметрової висоти – через недбалість комунальників?

У Кам’янському жінка, автівка якої пробила обидва колеса на мосту через аварійний деформаційний шов, буквально провалилася в величезний отвір на розділювальній смузі.І тепер у всьому звинувачує комунальників! Поліція ж тим часом цього робити не поспішає.

Частину тієї страшної ночі Наталя не пам’ятає. Жінка впала в отвір на розділювальній смузі мосту. Пролетіла понад десять метрів і буквально дивом вижила. Однак може назавжди лишитися інвалідом.

Близько опівночі, першого серпня, родина Галімонових, разом із двома дітьми рухалася мостом з лівого на правий берег Кам’янського. Аж раптом, за словами керманича, машина влетіла у яму на місці деформаційного шва. Металева плита від нього була геть відірвана.

Наталя вийшла з пошкодженої автівки й навіщось вирішила перетнути міст. У поліції дану справу класифікують як нещасний випадок. Адже, впала Наталя з розділювальної смуги, яка не призначена ані для транспорту, ані для пішоходів. А за пошкоджені автівки балансоутримувач мосту, якого наразі лише встановлюють, швидше за все відбудеться штрафом. Усього в шістсот гривень.

У міськраді ж Кам’янського кажуть: про аварійні шви на мосту знають, й поступово їх ремонтують. Однак, чому перед ними немає попереджувальних знаків – не пояснюють. А от отвори на розділювальній смузі, за словами чиновників, закриватися і не повинні. Адже для пішоходів вони не призначені! Чому жінка там опинилась – у посадовців є своє версія.

Родичі ж Наталі планують продовжувати звертатися до поліції та навіть в прокуратуру. Жінку тим часом хочуть перевезти до обласної лікарні імені Мечникова. Саме там їй зможуть надати хірургічну допомогу.