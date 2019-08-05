Стовп чорного диму заввишки у десятки метрів: аварія на Придніпровській ТЕС
05.08.2019 18:45
Мешканців Придніпровська зранку налякав викид на місцевій ТЕС! Впродовж декількох хвилин відходи горіння виривалися з одного з енергоблоків. На підприємстві пояснюють, всьому виною – пошкоджена труба. Несправне обладнання зупинили одразу.
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