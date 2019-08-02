На Дніпропетровщину насувається циклон – оголошено штормове попередження

02.08.2019 19:30

У неділю – четвертого серпня на території області очікуються сильні дощі, грози та град. Швидкість північного вітру подекуди сягатиме двадцяти п’яти метрів на секунду. Рятувальники радять утриматися від прогулянок. Стихнути негода має вже у понеділок, 5-го серпня.

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