У Дніпрі стартувала масштабна кампанія з покращення безпеки на дорогах міста
05.08.2019 19:10
Її мета – зменьшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участі водіїв та пішоходів. Одним з етапів стане встановлення острівців безпеки – спеціальних майданчиків на пішоходних переходах, які покликані вберегти людей, що не встигли перейти вулицю.
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