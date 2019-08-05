У Дніпрі стартувала масштабна кампанія з покращення безпеки на дорогах міста

05.08.2019 19:10

Її мета – зменьшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участі водіїв та пішоходів. Одним з етапів стане встановлення острівців безпеки – спеціальних майданчиків на пішоходних переходах, які покликані вберегти людей, що не встигли перейти вулицю.

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