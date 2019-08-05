Діти-вандали – у Дніпрі на вуличній експозиції музею АТО зламали майже всі інформаційні таблички
05.08.2019 19:12
Зробили це – увага – двоє малолітніх хлопчиків. Затримати малих шкідників на гарячому – охороні не вдалось. Хулігани швидко втекли до парку. Але ганебний вчинок зафіксували камери відеонагляду. І тепер адміністрація музею розшукує батьків юних вандалів.
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