Діти-вандали – у Дніпрі на вуличній експозиції музею АТО зламали майже всі інформаційні таблички

Зробили це – увага – двоє малолітніх хлопчиків. Затримати малих шкідників на гарячому – охороні не вдалось. Хулігани швидко втекли до парку. Але ганебний вчинок зафіксували камери відеонагляду. І тепер адміністрація музею розшукує батьків юних вандалів.

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