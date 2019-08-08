Шлюб довжиною в шістдесят років. Діамантове весілля відсвяткувало подружжя Журавльових із Дніпра

08.08.2019 18:49

Свій ювілей вирішили зафіксувати офіційно в РАЦСі, як і багато років тому. І навіть нові обручки придбали. У подружжя велика родина. І всі — діти, онуки та правнуки — прийшли привітати молодих. Наша Олена Петроченкова продовжить.

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