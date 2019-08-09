Рідко, але влучно. Довгоочікувана добірка творів дніпровського художника Володимира Бузмакова з’явилася у Художньому музеї
09.08.2019 18:53
Він не часто влаштує персональні виставки. І ось довгоочікувана добірка творів з’явилася у Художньому музеї. Автор назвав нову серію “Саксагань”, присвятив її власному ювілею і новому етапу творчого життя. Його картини здивували відвідувачів й колег художника. Чому — знає наша Ірина Каблоцька.
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