Рідко, але влучно. Довгоочікувана добірка творів дніпровського художника Володимира Бузмакова з’явилася у Художньому музеї

Він не часто влаштує персональні виставки. І ось довгоочікувана добірка творів з’явилася у Художньому музеї. Автор назвав нову серію “Саксагань”, присвятив її власному ювілею і новому етапу творчого життя. Його картини здивували відвідувачів й колег художника. Чому — знає наша Ірина Каблоцька.

Продовжити читання