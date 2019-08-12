Правоохоронці та рятувальники відзвітували про свою роботу за останній тиждень

Поліція каже, що за кількістю правопорушень минулі сім діб рекорд не встановили. Однак, резонансних справ вистачало.

Одна з найгучніших подій минулого тижня сталася вчора вночі на житломасиві Тополя-2. Патрульних викликали сусіди багатодітної родини. Поліцейські прибули у розпал сімейного скандалу. З’ясовували стосунки нетверезі батьки трьох дітей. На місце разом з патрульними були викликані представники ювенальної превенції. Вони прийняли рішення – малечу потрібно вилучати. Як виявилося пізніше, їхня мати має аж п’ятьох дітей. Та на двох її вже лишили батьківських прав.

Також в управлінні національної поліції доповіли – нарешті вдалося затримати розкрадача цвинтарів. Зловмисник діяв у Синельниківському районі. Тридцятирічний раніше судимий чоловік фігурує аж у сорока двох епізодах пограбування місцевого кладовища.

Рятувальники ж наголошують на підвищеному рівні пожежної небезпеки на Дніпропетровщині. Тільки за минулий тиждень співробітники ДСНС виїжджали на півтори сотні займань, у яких постраждало вісім осіб.