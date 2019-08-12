Справжні джунглі – посеред міста

Своє власне життя склалося на двох гектарах землі неподалік Парку 40-річчя визволення Дніпра. Колись там був дитячий майданчик. Але більш як десять років ділянка лишається занедбаною й приваблює наркоманів та безхатченків. Дерева розрослися й перетворилися на хащі. Х то насправді є власником стихійного дендрарію та чому цю територію – покинули.

Вхід до справжніх джунглів знаходиться прямо навпроти парку сорокаріччя визволення Дніпра. За понівеченим парканом хащі зі старих та повалених дерев. Ця територія вже багато років є домівкою для безхатченків та наркоманів. Важко уявити що колись тут був дитячий майданчик.

Загальна площа “штучних” джунглів – близько двох гектарів. На території – безліч недобудованих приміщень, які стали прихистком для безхатьків та крадіїв металу.

Євген Миколайович вже багато років займається темою покинутих територій Дніпра. Чоловік розповідає – зацікавився цією ділянкою, коли гуляв поряд з онукою. Пенсіонер пам’ятає ще часи, коли тут було міське кладовище. Та останні десять-дванадцять років ознак цивілізації за парканом немає. Що тут хотіли збудувати теж достеменно невідомо. У міськраді на інформаційний запити пенсіонера відповіли лише відмовками. Мешканці ж наближених до захаращеної території будинків не дуже задоволені сусідством з наркоманами та безхатьками.

Та якщо цей дикий “заповідник” знаходиться на периферії, то наступна покинута територія – чи не самісіньке серце Дніпра. Ось як виглядає ділянка за пам’ятником Шевченко на вулиці Воскресенській. Колись тут був фонтан – зараз домівка для безхатьків.

Тут ще й городину вирощують. Цей чоловік – глухонімий. Саме він вирішив засадити територію за пам’ятником овочами та ягодами. Тут тобі й помідори, й капуста та навіть кукурудза з малиною.

Хто відповідає за благоустрій цієї ділянки – невідомо. Прибирати гори сміття звідси ніхто не поспішає. 11-й телеканал вже відправив інформаційний запит до міськради аби знайти власників цих двох територій. Чи знайдуть чиновники пояснення – розкажемо у найближчих випусках новин.