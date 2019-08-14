У Дніпрі сьогодні прощалися з 25-річним воїном полку “Азов” Романом Романенком

Боєць загинув 10 серпня. Впродовж трьох днів бойовики не віддавали його. Ба більше – познущалися з пам’яті загиблого. Фото понівеченого тіла без жодної цензури виклали в інтернет. Вшанувати пам’ять снайпера з позивним “Біч” прийшли його побратими, рідні та друзі.

Він любив подорожувати, захоплювався фотографією та професійно бокував. Про Романа Романенка близькі кажуть: добрий, порядний, стриманий. На фронт хлопець пішов 2015-го у добровольчий полк “Азов”.

Згодом Роман отримав офіцерське звання та очолив відділення. Він виконував найнебезпечніші та найважчі завдання на передовій, навчав побратимів. А в березні 2019-го врятував життя своєму командирові.

10 серпня в районі Світлодарської дуги Роман із побратимами мали встановити спостережний пункт, аби не допустити обстрілів позицій українських військових. Під час спецоперації Роман підірвався на ворожій міні.

“Його смерть була миттєвою. Одразу після вибуху ми здійснили першу спробу забрати тіло Романа, цю спробу супротивник зустрів шквальним вогнем. Було прийнято рішення відійти”.

Цього ж дня були друга та третя спроби, усі безрезультатні. Сепаратисти забрали тіло нашого воїна. Повернути його вдалося лише за три доби – під час обміну. Сьогодні попрощатися із бійцем прийшли понад три сотні дніпрян. Роману Романенко було двадцять п’ять років. У бійця залишилася самотня мати.