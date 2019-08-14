Чергове засідання з приводу пограбування заводу НТЗ Інтерпайп відбулося у суді Індустріального району

Нагадаємо: у ніч з 19 на 20 червня були затримані члени злочинного угруповання, які за підробними документами вивозили та продавали продукцію підприємства. Загальні збитки компанії становлять двадцять мільйонів гривень. Наразі слідчі попросили суд подовжити термін розслідування та тримання підозрюваних під вартою. Останні ж вимагають домашнього арешту. Чия взяла – бачили наші кореспонденти.

У залі суду Індустріального району слухаються справи двох нинішніх та одного колишнього робітників НТЗ Інтерпайп, які підозрюються у крадіжці продукції заводу в особливо великих розмірах. Нагадаємо – фігурантів злочинного угрупування було затримано на гарячому ще у середині червня. Ті намагалися вивезти чергову партію труб з території підприємства. Через відмову співпрацювати, термін досудового розслідування було подовжено. Наразі прокурор запросив у суду можливість продовжити й строк затримання підозрюваних на 60 днів.

Однак адвокати підсудних не згодні з подовженням запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Кажуть, їх підзахисні – взірець для наслідування: вони зразкові батьки та передовики виробництва.

Також адвокати додають – їхні клієнти не вважають докази обґрунтованими, тому й надалі продовжуватимуть мовчати. Юристи ж Інтерпайп запевняють – правоохоронці можуть розраховувати на співпрацю компанії зі слідством.

Суд аргументи адвокатів не переконали. Остаточний вердикт — запобіжний захід у вигляді тримання під вартою подовжити до одинадцятого жовтня. Цього часу слідчим має вистачити аби встановити додаткові подробиці справи.