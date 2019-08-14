З червня у Дніпрі працює виїздна бригада паліативної та хоспісної допомоги

Вона відвідує пацієнтів, термін життя яких обмежений через невиліковні хвороби. З міського бюджету виділили кошти на укомплектацію цієї бригади. Вже було чимало виїздів. Сьогодні медики розповіли, як все відбувається і хто може розраховувати на паліативну допомогу.

Зараз в Дніпрі півтори тисячі паліативних хворих. Це ті, хто уклав декларацію із сімейним лікарем. Бо саме він визначає статус пацієнта.

“Коли захворювання вже таке, що неможливо вилікувати, встановлюють статус паліативного пацієнта. Головна задача покращити якість життя такого хворого.”

Також саме сімейний лікар викликає до пацієнта виїздну бригаду, якщо є потреба. До неї входять різні фахівці.

“Лікар-терапевт, хірург та психотерапевт, а також дві медичні сестри, в тому числі і молодша медсестра, яка доглядає за пацієнтом і навчає родичів, як доглядати за пацієнтом. ”

Виїздна бригада укомплектована всім необхідним. Взагалі на допомогу паліативним пацієнтам в цьому році з міського бюджету виділили кошти.

Крім того, в догляді за паліативними пацієнтами беруть участь і районі територіальні центри. Тут є пункти безкоштовного прокату необхідних речей для таких хворих.

В департаменті кажуть, після повернення лікарень на баланс міста, стало можливим зробити єдину систему надання паліативної допомоги. Там залученні і первинна, і вторинна медичні ланки.