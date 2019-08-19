На Воскресенській екскаватором трощать покинутий літній театр “Експрес”

На його місці планують звести житловий будинок. Противники забудови твердять: разом з “Експресом” зруйнують цінну мозаїку часів СРСР. Чи законне будівництво та як ставляться до нього дніпряни?

Літній театр “Експрес”. Його збудували у другій половині сімдесятих років. Востаннє культурні заходи тут проводили ще в 90-их. Понад 20 років будівля простояла в занепаді і от нещодавно почалося будівництво.

Всередині – гори усілякого сміття, працює екскаватор. Саме руйнує сходи та глядацьку залу.

Хоча театр вже давно не працює, його знесення декого обурило. У Facebook поціновувачі творчості епохи соцреалізму забили на сполох. Мовляв, разом із “Експресом” руйнують творіння радянських майстрів-мозаїстів. Через мозаїку будівлю внесли до одного з туристичних маршрутів місцями, де збереглися залишки радянського мистецтва. Утім, в міськраді твердять, орендар земельної ділянки може робити тут все що вважає за потрібне. Стара споруда немає історичної цінності.

Щодо мозаїки, в управлінні охорони культурної спадщини наголошують: вона дійсно може мати певну цінність. Проте рішення про знесення театру було прийняте ще 15 років тому. І за весь цей час жодного разу ніхто не просив її зберегти. Містяни ж до ліквідації “Експресу” ставляться неоднозначно.

Колишній кінотеатр давно став притулком для безхатченків та наркоманів. Навіть вдень проходити повз – неприємно, ба більше – небезпечно. Всюди розкидані биті пляшки та сміття. У компанії-забудовнику обіцяють: якщо активісти схочуть забрати мозаїку, її не просто віддадуть, а навіть допоможуть демонтувати.