Облаштування тролейбусної лінії на Сонячному добігає фіналу

19.08.2019 18:04

Роботи з будівництва контактної мережі тривали усе літо і мають завершитися вже наступного тижня. Нині ремонтники перевіряють кріплення, монтують електрообладнання та зупинки. Їх на маршруті буде дванадцять. Запустити тролейбус планують у вересні. Курсуватимуть чотири машини з інтервалом у вісім хвилин. Маршрут не зміниться: з вулиці Глінки, центральним мостом на житломасив Сонячний – до літака й назад. На відновлення мережі витратили сорок шість мільйонів гривень.

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