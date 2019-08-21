З 22 серпня мають набути чинності нові санкції щодо нерозмитнених автомобілів

Десята підстава для зупинки транспортного засобу. Вже завтра, 22 серпня, правоохоронці начебто зможуть зупиняти машини на єврономерах та штрафувати водіїв. Суми величезні – до ста сімдесяти тисяч гривень! У той самий час, за даними МВС, дорогами України продовжують їздити близько мільйона автомобілів на єврономерах. Чого чекати їхнім власникам?

Свій автомобіль Сергій придбав майже рік тому. BMW Х3 2005 року обійшовся чоловікові у п’ять з половиною тисяч євро.

Автомобіль Сергій розмитнив після прийняття нових законів. У пільговий період митної очистки. Процедура, каже, складна, зайняла два тижні. І викласти за це довелося кругленьку суму. Якщо ж порівнювати з Литвою – взагалі колосальну!

Минулого року придбав машину в Європі і Денис. За десятирічний Opel сплатив півтори тисячі євро. Чоловік каже: в Україні за ці гроші міг купити тільки старезне авто вітчизняного виробництва.

Розмитнити автівку Денис хоче, та наразі не може собі цього дозволити.

Починаючи з двадцять другого серпня на власників нерозмитнених автомобілів чекають великі проблеми. Для поліції єврономери стали останньою, десятою, причиною зупинки транспортного засобу. За законом, в разі перевищення термінів транзиту чи тимчасового ввезення, на водіїв чекають штрафи. В перший раз – вісім з половиною тисяч гривень, далі – вже сімнадцять!

“Якщо є підстави вважати, що транспортний засіб незаконно перебуває на території України, то патрульний може зупиняти, перевіряти законність того, чи автомобіль має всі права, щоб їздити по дорогах країни.”

Додатково власники євроблях мають сплачувати за кожен день користування нерозмитненим авто. Сума коливається від кількох сотень до ста сімдесяти тисяч! Також рішенням суду авто можуть конфіскувати, а власників – позбавити права кермування на один рік.

“Для цілей кваліфікації правопорушень за цими статтями, буде використовуватися дата 22.08.2019 року. Тобто, з цього дня починається відлік для нарахування таких штрафів.”

Експерти ж твердять: закони, прийняті парламентарями наприкінці минулого року, недосконалі. Потребують змін і допрацювань. Вартість розмитнення іноземних автомобілів несумірна доходам українців. Як і розміри штрафів. Й проблема потребує нагального вирішення! Адже за даними Міністерства Внутрішніх справ, дорогах України зараз майже вісімсот тисяч євроблях.

Про доступність кажуть і представники організацій автомобілістів на єврономерах. Переконують: в жодній країні Європи немає таких цін на реєстрацію транспортного засобу.

Проблему автомобілів на єврономерах обіцяють підняти на першому ж засіданні Верховної Ради. Президент України ініціював законопроєкт про відтермінування на дев’яносто днів нових санкцій. Цього часу має вистачити, аби вдосконалити законодавство. Та перше засідання призначено на двадцять дев’яте серпня. Тож нерозмитнені авто будуть поза законом щонайменше тиждень.

Експерти ж радять: доки новий парламент остаточно не вирішить, що робити далі – власникам автомобілів на єврономерах краще не користуватися своїм транспортом.