Сумісні пологи – екстрим чи норма?

Якщо раніше майбутні батьки побоювалися такого екстриму, то зараз все більше пар схиляється до спільних пологів. Наприклад, у Дніпропетровському перинатальному центрі за рік приймають до чотирьох тисяч новонароджених. З них 84% – одразу знайомляться з мамою й татом. Чи так вже моторошно у пологовій залі чоловіку?

Дмитро та Вікторія пройшли через партнерські пологи цієї неділі. У них народилася донечка Кіра. Пара каже, коли дізналися про вагітність, одразу домовилися: народжуватимуть разом. Довго готувалися, ходили на курси і навіть на екскурсію до перинатального центру. Але коли почалися пологи – одразу забули всі конспекти і слухали вказівки лікарів:

Вікторія каже, персонал центру оточив її увагою, як тільки вони переступили його поріг, але найважливішу роль зіграла турбота чоловіка:

За словами психотерапевтів, партнерські пологи зміцнюють стосунки, створюють особливий психоемоційний зв’язок у родині. Присутність чоловіка при пологах заспокоює жінку – вона відчуває себе захищеною та може зосередитися на головному:

Аби під час процесу чоловік не побачив чогось зайвого, що могло б відвернути його від дружини, лікарі заздалегідь обговорюють з парою сценарій пологів. І потім чітко його дотримуються.

Усі родові кімнати у перинатальному центрі розраховані на перебування пари: є ліжко, пологовий стілець, ванна для пологів у воді і шведська стінка.

У обласному перинатальному центрі партнерські пологи практикують з 1995 року. Спочатку до такої практики пари ставилися з острахом. Але зараз більшість татусів та матусь приходять до фіналу вагітності разом.

“Якщо було на початку 97-98 рік до 20% пологів, то вже з 2014-го року ми маємо стійку тенденцію – це більше, ніж 75 відсотків.”

А за 7 місяців цього року через партнерські пологи пройшли 84% пар. У центрі кажуть: партнером породіллі може бути не лише чоловік, але й мама, сестра чи подруга.