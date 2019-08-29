Сьогодні Україна вперше відзначає День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави

Такий указ підписав Президент Зеленський на День Незалежності. Ця дата обрана невипадково — саме 29-го серпня, 5 років тому сталася Іловайська трагедія. Вона забрала життя близько чотирьох сотень українських воїнів. Всього ж, за даними ООН, з квітня 2014 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули близько чотирьох тисяч українських військових. Як вшановували пам’ять загиблих бійців у Дніпрі — далі у сюжеті

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