Двісті ампул сироватки проти дифтерії передала Україні Всесвітня організація Охорони здоров’я

Антитоксин вже доправляють в усі регіони країни.Його застосовують при підозрі захворювання людини на дифтерію. Без негайного введення сироватки хворі можуть померти.

Нагадаємо, дифтерія – це гостре інфекційне захворювання з високим рівнем летальності. Передається повітряно-крапельним шляхом, рідше – через інфіковані предмети побуту.

Через низьку імунізацію в різних областях нашої країни вже фіксують поодинокі випадки дифтерії. На щастя, Дніпропетровської серед них поки що немає – востаннє спалах хвороби у нас фіксували у двотисячному році.

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