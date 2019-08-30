Двісті ампул сироватки проти дифтерії передала Україні Всесвітня організація Охорони здоров’я

30.08.2019 20:32

Антитоксин вже доправляють в усі регіони країни.Його застосовують при підозрі захворювання людини на дифтерію. Без негайного введення сироватки хворі можуть померти.
Нагадаємо, дифтерія – це гостре інфекційне захворювання з високим рівнем летальності. Передається повітряно-крапельним шляхом, рідше – через інфіковані предмети побуту.
Через низьку імунізацію в різних областях нашої країни вже фіксують поодинокі випадки дифтерії. На щастя, Дніпропетровської серед них поки що немає – востаннє спалах хвороби у нас фіксували у двотисячному році.

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