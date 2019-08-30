Mіські новини Гранатою у правоохоронця 30.08.2019 20:23 У Першотравенську підірвали позашляховик місцевого начальника поліції.Щойно чоловік зранку сів за кермо – як раптом прогримів вибух. На щастя – водій не постраждав. За попереднім висновками вибухотехніків – рвонула граната РГД-5. https://11tv.dp.ua/wp-content/uploads/2019/08/news11-30_08_19-granata.mp4 Tags: поліція Продовжити читання Уперед Місяць роботи. В липні у Дніпрі створили департамент парківНазад Обережно, дитячі майданчики Інші новини Mіські новини Вже у жовтні мусумальманки зможуть фотографуватися на документи у хіджабі 30.08.2019 20:37 Mіські новини Три сотні майбутніх лікарів сьогодні склали клятву Першокурсника 30.08.2019 20:35 Mіські новини Двісті ампул сироватки проти дифтерії передала Україні Всесвітня організація Охорони здоров’я 30.08.2019 20:32 Mіські новини Проспекту Яворницького поступово повертають його історичне обличчя 30.08.2019 20:30 Mіські новини Обережно, дитячі майданчики 30.08.2019 20:27 Mіські новини Місяць роботи. В липні у Дніпрі створили департамент парків 29.08.2019 18:28