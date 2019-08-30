Гранатою у правоохоронця

У Першотравенську підірвали позашляховик місцевого начальника поліції.Щойно чоловік зранку сів за кермо – як раптом прогримів вибух. На щастя – водій не постраждав. За попереднім висновками вибухотехніків – рвонула граната РГД-5.

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