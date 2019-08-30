Вже у жовтні мусумальманки зможуть фотографуватися на документи у хіджабі

30.08.2019 20:37

Це дозволяє цьогорічна постанова Кабміну від 17-го липня. Рішення пов”язано із рекомендацією ІКАО – Міжнародної організації цивільної авіації. Вікторія Будзинська – докладніше.

 

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