Mіські новини Вже у жовтні мусумальманки зможуть фотографуватися на документи у хіджабі 30.08.2019 20:37 Це дозволяє цьогорічна постанова Кабміну від 17-го липня. Рішення пов”язано із рекомендацією ІКАО – Міжнародної організації цивільної авіації. Вікторія Будзинська – докладніше. https://11tv.dp.ua/wp-content/uploads/2019/08/news11-30_08_19-hidgabi.mp4 Tags: Дніпро, документи, міські новини, мусумальманки, новини Дніпра, хіджаб Продовжити читання Уперед Три сотні майбутніх лікарів сьогодні склали клятву Першокурсника Інші новини Mіські новини Три сотні майбутніх лікарів сьогодні склали клятву Першокурсника 30.08.2019 20:35 Mіські новини Двісті ампул сироватки проти дифтерії передала Україні Всесвітня організація Охорони здоров’я 30.08.2019 20:32 Mіські новини Проспекту Яворницького поступово повертають його історичне обличчя 30.08.2019 20:30 Mіські новини Обережно, дитячі майданчики 30.08.2019 20:27 Mіські новини Гранатою у правоохоронця 30.08.2019 20:23 Mіські новини Місяць роботи. В липні у Дніпрі створили департамент парків 29.08.2019 18:28