Взяли Новий міст штурмом

03.09.2019 18:05

Обурені дніпряни, які не встигли скористатися річковим таксі через довжелезні черги, вирішили дістатися лівого берега закритою переправою. Нагадаємо, Новий міст перекрили для всіх аж до 14 вересня – через виконання особливо небезпечних робіт. Попри заборону правоохоронців, люди відсунули огорожу та рушили в напрямку лівого берега. Сьогодні ж навіть на початку години-пік – знову збираються великі черги. У людей буквально здають нерви. Кажуть, повністю розуміють тих, хто попри заборону узявся пішки долати закриту переправу.

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