Взяли Новий міст штурмом

Обурені дніпряни, які не встигли скористатися річковим таксі через довжелезні черги, вирішили дістатися лівого берега закритою переправою. Нагадаємо, Новий міст перекрили для всіх аж до 14 вересня – через виконання особливо небезпечних робіт. Попри заборону правоохоронців, люди відсунули огорожу та рушили в напрямку лівого берега. Сьогодні ж навіть на початку години-пік – знову збираються великі черги. У людей буквально здають нерви. Кажуть, повністю розуміють тих, хто попри заборону узявся пішки долати закриту переправу.

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