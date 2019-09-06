Відпустили під домашній арешт – не дивлячись на вагомі докази

Одному з підсудних, які підозрюються у незаконному вивозі та продажі трубної продукції компанії Інтерпайп вдалося змінити запобіжний захід через суд. Нагадаємо, ще у червні робітників заводу взяли під варту. За два роки банда з колишніх та нинішніх працівників компанії викрала майже дві тисячі тонн труб. Для підприємства це – мільйонні збитки. Сьогодні обурені робітники Інтерпайп НТЗ вийшли вимагати чесного розслідування під стіни суду! Наші кореспонденти із подробицями.

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