Тривожна статистика домашнього насильства

Від домашнього насильства у 2018 році на Дніпропетровщині постраждало близько 10 тисяч осіб. Аби ефективно протидіяти цьому явищу, влада області зібрала представників усіх профільних міністерств, аби налагодити між ними співпрацю. До конференції через відеозв*язок також долучилися представники з міністерства соцполітики України. Нагадаємо, за новим законом – усі постраждалі від домашнього насильства можуть отримати безоплатну правову допомогу. Потрібно лише звернутися за телефоном – 0800-213-103.

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