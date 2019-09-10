Біля школи №24 встановили світлофорний об’єкт

Безпека на дорозі. Батьки та адміністрація закладу неодноразово зверталася до влади міста аби убезпечити дітлахів, що йдуть до школи. Адже через жвавий трафік на ділянці навіть траплялися ДТП. Як тепер діти переходять дорогу та де ще у місті можуть з’явитися світлофори?

4 світлофори для водіїв та 2 для пішоходів поставили на вулиці Молодогвардійській за тиждень до початку навчального року. До цього тут була звичайна зебра. Яку водії воліли не помічати. Тож переходити через дорогу було небезпечно. Трапилося навіть кілька ДТП, в яких постраждали діти – кажуть в адміністрації школи. Разом з батьками вони неодноразово зверталися аби тут поставили світлофор і дуже зраділи, коли це нарешті сталося:

Комплекси обладнані LED- освітленням, аби ввечері також було безпечно переходити дорогу. Крім того, на пішохідних світлофорах є кнопка виклику зеленого сигналу.

Комунальники наголошують: натискати цю кнопку більше одного разу не потрібно. Зелене світло загориться одразу за 20 секунд. Якщо натискати частіше – її можна зламати.

Цього року – це перший з чотирьох світлофорних об’єктів, що мають встановити комунальники.

Перший встановлять поруч зі школою, другий – біля дитячого майданчика, а третій на місці частих ДТП. Аби подати заявку на встановлення світлофору кажуть звертатися до міської ради чи безпосередньо до Дніпродорсервісу або у поліцію.