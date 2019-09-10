Міські маршрути доповнять автобусами

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив завідувач сектора контролю громадського транспорту міської ради Іван Васючков. За його словами, поки одні перевізники думають, інші вже доправили до Дніпра місткі автобуси. Ось ці машини незабаром повезуть перших пасажирів. Вони вживані, проте, сподівається автор посту, допоможуть покращити якість перевезень. Нагадаємо, нещодавно у місті завершилася масштабна перевірка усіх одиниць громадського транспорту. За її результатами виходити у рейси заборонили понад півсотні маршруток.

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