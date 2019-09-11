Іван Грозний повертається!

У Художньому музеї чекають на повернення до експозиції картини Михайла Паніна “Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною”. Полотно було вивезено нацистами під час другої світової війни. З колекції Художнього музею тоді зникла третина експонатів. Картина Паніна опинилася в одній з приватних колекцій у Сполучених Штатах.

Де саме висіла картина Михайла Паніна “Таємний виїзд Івана Грізного перед опричниною” зараз не можна точно встановити. Минуло майже вісімдесят років. Це буде перший випадок, коли повертається раритет з тисяч і тисяч тих, що були вивезені Третім Рейхом з території України.

Подружжя Трейсі – володарі полотна, не вимагають ніякої компенсації за твір. В цьому є частина наполегливої роботи Дніпровського Художнього музею. Саме його співробітники знайшли відповідні документи й довели приналежність твору.

Директорка каже, що повернення картини Михайла Панина важливе в контексті українського мистецтва. Учень Іллі Рєпіна, він був першим директором Дніпропетровського художнього училища. Картина “Таємний виїзд Івана Грізного перед опричниною” це його дипломна робота. По ній досі можна навчати принципів академічного письма, – переконані знавці.

Коли картина прибуде в Дніпро – поки невідомо, багато складнощів в оформленні документів й у доставці. Все ж таки полотно розміром 2 на 3 метри. Зараз твір зберігається в українському посольстві в США.

Та місце в постійній експозиції для картини вже підбирають.