Величезні язики полум’я та стовп чорного диму, який було видно навіть з лівого берега Дніпра. Масштабна пожежа на Набережній Перемоги сьогодні налякала чи не пів міста. Спалахнула човнова станція поблизу елітного автосалону. Дехто навіть заговорив про навмисний підпал! Чи є постраждалі та які наслідки – наш Артем Росінський щойно повернувся з місця пожежі.

Стовп чорного диму здіймається над набережною Перемоги поблизу елітного автосалону. Тут догорає човнова станція.

Це відео початку пожежі. Першим спалахує дах.

За кілька хвилин дах займається вже з іншого боку будівлі.

І вже буквально за мить будівля обвалюється. Георгій спостерігав за гасінням від самого початку. Він і викликав рятувальників.

За непідтвердженою інформацією, всередині могли зберігатися човни.

На лінію сто один сигнал про пожежу надійшов близько третьої дня. Вогонь охопив площу у шістсот квадратів. Пожежники кажуть: будівля повністю дерев’яна. Це і перешкоджає швидкому гасінню.

Аби здолати пожежу, воду брали просто із Дніпра. До гасіння залучили зо три десятки рятувальників.

“По нашому прибуттю вже палало два поверхи, всередину зайти було неможливо. Складнощів немає, постраждалих осіб також немає. Все нормально, з людьми все в порядку.”

Локалізували пожежу близько п’ятої години. Рятувальники кажуть про стару проводку, хоча місцеві не виключають і версію підпалу. Остаточну причину займання встановлюватимуть слідчі.