Велодоріжки у місті можна буквально перерахувати по пальцях однієї руки. Та й ті що є – не полегшують життя власникам двоколісних, а навпаки – наражають на небезпеку.

Серпень, Донецьке шосе. На проїжджій частині лежить розтрощений велосипед. Поруч – тіло пенсіонера. Джип збив власника двоколісного на смерть.

Такі випадки, на жаль, не рідкість, кажуть у поліції. З початку року сталося зо три десятки ДТП з велосипедистами. Двадцять п’ятеро – отримали травми.

Вони заважають водіям, наражають на небезпеку пішоходів.

Попри суцільну небезпеку, велорух у Дніпрі набирає популярності.

З двоколісним конем Владислав майже не розлучається – щодня їздить на роботу, у справах та просто – покататися. Розповідає, 7 років тому після мандрівки Європою твердо вирішив – пересідає на велобайк.

“Це відчуття незалежності, ти не залежиш від трафіку, від маршрутів, ти сам по собі – це приємне відчуття. Велосипед на сьогодні – один з найшвидших видів транспорту в місті.”

От тільки бути велосипедистом у Дніпрі, каже, небезпечно. На рюкзаку – закріплені світловідбивач та портативна музична колонка.

Він робить усе, аби оточення його чуло та бачило, проте постійно втрапляє у неприємні ситуації, ба навіть – ДТП.

“Мене цього сезону вже збивали це було пару місяців тому. Велосипедистів збивають, велосипедисти попадають в ливнівки, їх виносять на бордюри.”

Тут, на капітально відремонтованій вулиці Курчатова, знаходиться одна з небагатьох велодоріжок міста. Ми запросили Владислава її проінспектувати. Не минає й хвилини, як на велосипедиста чекає перша ж перешкода – зупинка громадського транспорту.

Йому доводиться оминати людей, які чекають маршрутки. Пасажирів водії висаджують просто на велодоріжку.

“На велодоріжці знаходиться транспортна зупинка. Тому доводиться ділити її з маршруточниками і їхніми пасажирами.”

А вже за кілька метрів – на доріжці паркується позашляховик. Далі, погляньте, просто по велодоріжці водії оминають затор.

“Це дійсно небезпечно і це стандартна ситуація. Коли дорога отут є хоча б один ряд, то другий ряд вже йде по велодоріжці.”

Доріжка круто повертає на тротуар та за кількадесят метрів раптово закінчується. Велошлях на Курчатова: він недовгий – менше кілометра, та чи не єдиний повноцінний на все місто!

Перехрестя вулиці Робочої та Каверіна. Ось тут зненацька з’являється велодоріжка. Проте буквально за кількадесят метрів вона закінчується та починаються трамвайні рейки.

А це вже проспект Яворницького, район Історичного музею. Тут теж є велодоріжка, проте – із величезною ямою у центрі. Велошлях упирається в недобудоване метро. Ми показуємо відзнятий матеріал з вулиці Курчатова копам.

“Звичайно, порушення правил дорожнього руху, порушення розмітки 1.29”.

У поліції певні: водії, що зрізали поворот по велодоріжці та обганяли інші автівки – порушники. За це мали б отримати штраф – у 255 гривень.

Розташування ж зупинки громадського транспорту на доріжці називають некоректним:

“Вулична шляхова мережа повинна організовуватись таким чином щоб не було будь-яких колізій. Можливо в такому випадку можна на тротуарі робити цю велодоріжку або зупинку якимось іншим чином організовувати.”

Пояснюють, організація безпечного дорожнього руху – виключно в компетенції утримувача шляхової мережі – міської ради. А ось як опікуються велосипедистами у Європі. Приміром, у Мюнхені вони навіть перетинають дорогу окремо від пішоходів.

Зробити бодай щось із цього у Дніпрі – чиновників неодноразово благали в Дніпровській асоціації велосипедистів, проте все марно.

“І проєкти давали, й рекомендації, де краще зробити. Підключали архітекторів, конструкторів, які мають досвід – люди з мировим ім’ям. Але не чують.”

Озвучити нам свою позицію міські чиновники відмовились. Повідомили єдине – велодоріжки з’являтимуться тільки на капітально відремонтованих дорогах. Де і коли? Ми вже відправили інформаційний запит й очікуємо відповіді. Поки ж – велосипедистам копи радять: обережно пересуватися проїжджою частиною та триматися якомога правіше до її краю.