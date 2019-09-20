Mіські новини Новопризначений очільник області відвідав Музеї АТО 20.09.2019 18:04 Новопризначений очільник області Олександр Бондаренко вперше провідав поранених у лікарні Мечникова та відвідав Музеї АТО. Експозицію губернатор назвав знаковою для регіону. Подробиці – далі. https://11tv.dp.ua/wp-content/uploads/2019/09/oda.mp4 Tags: Дніпро, лікарня Мечникова, музей АТО, ОДА Продовжити читання Уперед Міжнародна програма обміну досвідом діє на Інтерпайп СталіНазад Розбірки з патрульними Інші новини Mіські новини Навчити жити наново 20.09.2019 18:59 Mіські новини В Апеляційному суді намагалися оскаржити запобіжний захід генерального підрядника реконструкції Нового мосту 20.09.2019 18:11 Mіські новини Просто неба на тролейбусній зупинці 20.09.2019 18:08 Mіські новини Розбірки з патрульними 20.09.2019 18:06 Mіські новини Міжнародна програма обміну досвідом діє на Інтерпайп Сталі 20.09.2019 18:01 Mіські новини Металеві гривні замість крихт хлібу 20.09.2019 17:57