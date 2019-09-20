Новопризначений очільник області відвідав Музеї АТО

20.09.2019 18:04

Новопризначений очільник області Олександр Бондаренко вперше провідав поранених у лікарні Мечникова та відвідав Музеї АТО. Експозицію губернатор назвав знаковою для регіону. Подробиці – далі.

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