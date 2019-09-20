Міжнародна програма обміну досвідом діє на Інтерпайп Сталі

Співробітники заводу беруть учать у запуску нових цехів та ліній у багатьох країнах світу. Й набувають не лише незабутніх вражень, але й нового рівня знання англійської мови та цінних професійних навичок. Про унікальну програму горизонтального розвитку персоналу – дивіться прямо зараз. Два місяці працював на металургійному підприємстві у Хорватії розливальник сталі Андрій Джура. Каже – значно покращив свою англійську й набув корисних знань. Й неочікувано для себе зробив відкриття – працювати у Дніпрі, на Інтерпайп Сталі, краще.

Дійсно, Інтерпайп Сталь запустили з нуля усього сім років тому. Його співробітників навчали на базі кращих світових практик і їм є чим поділись із колегами. Тому італійська компанія Danieli, яка є світовим лідером в інженирінгу та будівництві металургійного обладнання, залучає дніпровських фахівців до запуску нових ліній. Все це у рамках унікального проєкту, ініційованого українською компанією для розвитку та мотивації своїх співробітників. Ось, Руслан Хочу- Джу працював у складі пускової бригади у Туреччині.

Відрядження на металургійні виробництва в інших країнах – це гарний досвід для інженерів та фахівців-металургів. Адже вони розширили свої знання, розвили навички роботи у команді. Познайомилися з іншими культурами.

За рік більш як 30 співробітників заводу взяли участь у програмі. Вони виступили експертами на металургійних підприємствах у Хорватії, Мексиці, Туреччині, В’єтнамі, Бангладеші та Індії. На етапі переговорів співробітництво з США та Китаєм.

“Компанія Danieli з якою в нас співробітництво, проаналізувала цей проєкт. Й вони високо оцінюють наших технічних фахівців. Це дозволяє нам збільшувати кількість відряджень за кордон. Й отримувати все більший й більший обсяг робіт.”

А отриманий міжнародний досвід фахівці успішно застосовують тут, на сучасному українському виробництві.