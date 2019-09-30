Ледве не лишилися без води

30.09.2019 17:59

Мільйонні борги Аульського водоводу за електрику стали темою дня. «ДТЕК Дніпровські електромережі» обіцяв знеструмити підприємство за 200-мільйонні неплатежі. Як мінімум половині мешканців Дніпропетровщини це загрожувало б повним зневодненням. Обласна влада розцінила таку заяву як погрозу монополіста влаштувати техногенну катастрофу. Натомість, директор ДТЕК зазначив – це питання виключно бізнесове.

Зрештою сторони таки домовились на спільній нараді. Й питання відключення Аульського водоводу від електроенергії зняли. За словами директора підприємства, заборгованість утворилась за часів попереднього керівництва «через неналежне управління».

“Було вирішено питання щодо виділення із бюджету області 20 мільйонів гривень на погашення заборгованості попередніх періодів у цьому році. І підписання реструктуризації заборгованості 130 мільйонів гривень.”

Tags: , , , ,

Інші новини

Троє постраждалих і дві розтрощені автівки

30.09.2019 17:54

Каменепад у Дніпрі

30.09.2019 17:50

Повне перезавантаження

30.09.2019 17:44

Прогулянка на висоті тридцяти метрів

30.09.2019 17:38

Навчання без бар’єрів

30.09.2019 17:34

Апеляційний суд сказав своє слово

27.09.2019 18:58
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com