Ледве не лишилися без води

Мільйонні борги Аульського водоводу за електрику стали темою дня. «ДТЕК Дніпровські електромережі» обіцяв знеструмити підприємство за 200-мільйонні неплатежі. Як мінімум половині мешканців Дніпропетровщини це загрожувало б повним зневодненням. Обласна влада розцінила таку заяву як погрозу монополіста влаштувати техногенну катастрофу. Натомість, директор ДТЕК зазначив – це питання виключно бізнесове.

Зрештою сторони таки домовились на спільній нараді. Й питання відключення Аульського водоводу від електроенергії зняли. За словами директора підприємства, заборгованість утворилась за часів попереднього керівництва «через неналежне управління».

“Було вирішено питання щодо виділення із бюджету області 20 мільйонів гривень на погашення заборгованості попередніх періодів у цьому році. І підписання реструктуризації заборгованості 130 мільйонів гривень.”