Троє постраждалих і дві розтрощені автівки

У Павлограді п’яний поліцейський спровокував ДТП. Оперативник за кермом власного «Фольксвагена» вилетів на зустрічну смугу, лобом у лоба протаранив легковик і зупинився просто об стовп. Лише дивом обійшлося без жертв. Постраждали водій та вдвоє пасажирів «Лади». На щастя, люди відбулись лише легкими травмами – з лікарні їх уже відпустили. А от 28-річного призвідника аварії – співробітника карного розшуку павлоградської поліції від роботи на час розслідування відсторонили, як і усе його керівництво. Що саме змусило сісти за кермо “під мухою” – коп не каже. За ДТП напідпитку йому може загрожували до трьох років обмеження волі.

“Постраждалі доставлені до лікарні, в них легкі тілесні ушкодження. На даний час не перебувають у лікарні, відпущені на амбулаторне лікування. Дійсно в автомобілі фольксваген знаходився співробітник карного розшуку, попередньо він перебував в стані алкогольного сп’яніння, був доставлений до лікарні – зараз ми чекаємо на експертизу.”