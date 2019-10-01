Безкоштовна правова допомога

01.10.2019 18:37

В Дніпрі працюють п’ять центрів та двадцять сім бюро, де можуть надати юридичну консультацію абсолютно безоплатно. На неї можуть розраховувати в першу чергу малозабезпечені родини, діти, ветерани АТО, переселенці. Це і складання процесуальних документів, представлення інтересів у судах, а також адвокатські послуги. Крім того, існує цілодобовий телефон, де консультацію з юридичних питань надають кожному, хто звернувся. Зараз цей номер на ваших екранах. За останній рік на нього зателефонували понад десять тисяч осіб. До місцевих бюро звернулись більш як тридцять п’ять тисяч мешканців.

0800213103

БЕЗКОШТОВНА ВТОРИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА

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