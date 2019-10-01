Пережити Голодомор, Другу Світову та на старості років втратити рідний дім через війну на Донбасі – все це життя однієї людини. 90-річна Ганна Ломонос наразі проживає у модульному містечку для переселенців у Дніпрі. До міжнародного Дня літньої людини вона погодилася розповісти свою непросту історію життя. Дивіться.

Цей чудовий сад у модульному містечку для переселенців – робота 90-річної Ганни Вікторівни та її доньки. Пенсіонерка каже: садівництво – її єдина радість.

Життя у пенсіонерки й справді було непростим. Ганна Вікторівна народилася на Житомирщині у 1929 році. Коли почався Голодомор – їй було лише 4,5 рочки, але вона на все життя запам’ятала як голодний сусід намагався її вбити, аби їсти.

Її батька розкуркулили та відправили до Магадану. Самі довелося переїхати на Київщину до бабусі. А в часи другої світової її родина дивом вижила, коли нацисти розстрілювали односельців за вбивство поліцая.

Після війни Ганна Вікторівна вивчилася на інженера у Києві, вийшла заміж за офіцера та народила доньку. А у сімдесятих роках працювати переїхала до тодішнього Дніпропетровська.

У Дніпропетровську жінка прожила близько 40 років. Допоки донька не запропонувала їй жити разом.

Та сімейну ідилію порушила війна. Під час одного з обстрілів їхній будинок потрапив снаряд. Влітку 14-го жінкам довелося виїжджати з окупованого Луганська під обстрілами. Так вони потрапили у модульне містечко, де й досі живуть – на одну лише пенсію. Час від часу їм допомагають благодійники.

Однак, місяць тому у Ганни Вікторівни діагностували рак молочної залози. Пенсіонерка потребує дороговартісних ліків.

Якщо вас не залишила байдужими історія цієї жінки і ви хочете допомогти їй з лікуванням – можете надсилати кошти на номер карти, вказаний на екрані.

ЛОМОНОС ГАННА ВІКТОРІВНА

КАРТКА ПРИВАТБАНКУ № 4149-4991-1238-3755