Щороку понад півсотні мешканок Дніпропетровщини вирішують народжувати вдома
Законом це не заборонено, втім дуже небезпечно, кажуть експерти. Українські пологові будинки не забезпечують породіль домашніми акушерками. Відтак наслідки пологів без нагляду медиків можуть бути непередбачуваними – аж до смерті матері чи малюка.
Якщо ж жінка все ж наважується на домашні пологи, треба пам’ятати кілька важливих речей. Породілля обов’язково має звернутися до медзакладу, якщо пологи тривають більше вісімнадцяти годин, починаються рясні виділення крові чи піднімається температура.