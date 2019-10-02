Сьогодні в Дніпрі прощалися із Леонідом Гамольським

Відомий журналіст, художник та письменник пішов із життя у сімдесят вісім років. Творча біографія цієї незвичайної людини пов’язана із місцевими друкованими виданнями. Він був головним редактором газети “Зоря”, потім відповідальним секретарем “Дніпра Вечірнього”. Прославився ж своїми карикатурами, які робив на відомих політиків. Останнім часом Леонід Гамольський вважав себе вільним журналістом і мав особисту думку стосовно всього, що відбувається у рідному місті, в країні та світі. Друзі запам’ятали Леоніда Гамольського як чоловіка, що мав безліч талантів і всі їх зміг реалізувати.

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