Сьогодні в Дніпрі прощалися із Леонідом Гамольським

02.10.2019 16:55

Відомий журналіст, художник та письменник пішов із життя у сімдесят вісім років. Творча біографія цієї незвичайної людини пов’язана із місцевими друкованими виданнями. Він був головним редактором газети “Зоря”, потім відповідальним секретарем “Дніпра Вечірнього”. Прославився ж своїми карикатурами, які робив на відомих політиків. Останнім часом Леонід Гамольський вважав себе вільним журналістом і мав особисту думку стосовно всього, що відбувається у рідному місті, в країні та світі. Друзі запам’ятали Леоніда Гамольського як чоловіка, що мав безліч талантів і всі їх зміг реалізувати.

Tags: ,

Інші новини

Відновили освітлення на 260 вулицях Дніпра

02.10.2019 17:04

З чого починається музика?

02.10.2019 17:02

Щороку понад півсотні мешканок Дніпропетровщини вирішують народжувати вдома

02.10.2019 17:00

Міська влада продовжує замінювати старі вікна на теплоощадні у навчальних закладах Дніпра

02.10.2019 16:54

Поповнення автопарку громадського транспорту

02.10.2019 16:51

Небезпечне селфі на тридцятиметровій висоті

01.10.2019 18:52