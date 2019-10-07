Спецоперація з затримання банди

Бійці “КОРДу” арештували шістьох членів злочинного угрупування. На їхньому рахунку грабежі та крадіжки з приватних домоволодінь та квартир. Всі підозрювані – мешканці Дніпра, раніше судимі за аналогічні злочини. Під час затримання в них знайшли гранатомет, п’ять пістолетів, патрони, а також речові докази. Зброя та боєприпаси відправлені на експертизу. Також правоохоронці вилучили автомобілі, на яких пересувалися члени угрупування. Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

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