Спецоперація з затримання банди
Бійці “КОРДу” арештували шістьох членів злочинного угрупування. На їхньому рахунку грабежі та крадіжки з приватних домоволодінь та квартир. Всі підозрювані – мешканці Дніпра, раніше судимі за аналогічні злочини. Під час затримання в них знайшли гранатомет, п’ять пістолетів, патрони, а також речові докази. Зброя та боєприпаси відправлені на експертизу. Також правоохоронці вилучили автомобілі, на яких пересувалися члени угрупування. Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.