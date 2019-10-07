Будівлю гуртожитку Дніпровської політехніки вдалося стабілізувати

Такі попередні висновки надзвичайників та експертів. Бетон та земля, засипані у провалля напередодні, заблокували можливий зсув будівлі. Нагадаємо, надвечір минулої суботи поблизу гуртожитку утворилося півтораметрове провалля. Через це вікна на першому поверсі просіли, а стіни – вкрилися тріщинами. Наші кореспонденти два дні чергували поблизу гуртожитку та готові розповісти найактуальнішу інформацію на цю годину.

Провалля два на три метри поблизу гуртожитку Дніпровської Політехніки з’явилося у суботу надвечір після затяжної зливи. Асфальт провалився та утворив півтораметрову яму, а по стіні пішли тріщини. Почалась термінова евакуація понад двох сотень студентів.

На місце одразу прибули рятувальні служби. Поки тривала евакуація мешканців, провалля швидко заливали бетоном.

Від самого початку екстрених заходів на місці – і міський голова Дніпра.

А це аварійний гуртожиток вже наступного ранку.

Будівлю гуртожитку дніпровської політехніки та підходи до неї огородили парканом. місце провалля обнесли сигнальною стрічкою, а на п’ятиповерхівці встановили маячки. За ними визначатимуть чи просідатиме будівля надалі. Потрапити ближче наразі неможливо.

Маячки розмістили безпосередньо на тріщині та поблизу вікон першого поверху. Будівля – ще п’ятдесятих років. Впродовж останніх днів комісія відслідковує, чи є загроза подальшого зсуву.

За попередніми даними, маячки на тріщині показують – будівля далі не просідає, а отже загрози руйнування немає. Остаточно це зможе підтвердити комісія міськради. Однак, ця ситуація неабияк наполохала мешканців сусідніх будинків.

Через провалля перекрили прилеглі до будівлі вулиці. На об’їзних шляхах утворився суцільний затор.

Переселення з аварійної будівлі почалося у той же вечір. Студенти тікали з гуртожитку так швидко, що навіть не позакривали вікна! Все, що встигли забрати – документи.

Цей гуртожиток на сусідній вулиці прийняв перших переселенців. Тут немає ані шаф, ані ліжок. Подекуди двері навіть не зачиняються на замок. Облаштовувати нове помешкання у терміновому порядку довелося самим студентам.

У покинутих кімнатах другого гуртожитку залишилися не тільки речі, а й гроші та техніка.

Приймали студентів ледь не до ночі неділі.

Тих студентів, кому місця не вистачило, розміщують в інших гуртожитках.

“Ми готуємо резервні кімнати, а поки планується мешкати будуть інші студенти, які пізніше під’їжджають у гуртожитку 3 та 4 дніпровської політехніки.”

Ректор Політехніки запевняє: самих студентів не залишать.

“Буде постійно здійснюватися трьох разове харчування студентів, які сьогодні перебувають у режимі такого переселення.”

Тільки після дозволу комісії студенти зможуть забрати речі.

“Будуть пробувати заходити туди з компетентним органами, двома трьома особами, що це не було масово.”

Після усіх експертиз спеціалісти вирішуватимуть, чи можна буде відремонтувати будівлю. Одинадцятий канал слідкуватиме за перебігом подій.