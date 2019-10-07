Суботня злива, затопила дитячий садочок № 182, що на житломасиві Західний

Працівникам закладу довелося мискАми вичерпувати воду з підлоги. А все – через недоремонтований дах. Підрядник розпочав роботи ще у серпні. Однак діркИ у покрівлі і досі не ліквідували. Батьки дітей обурені – садочок не працює, а його керівниця – не вважає за потрібне нічого пояснювати. Деталі у сюжеті.

Ці кадри відзняли батьки. На вихідних під час дощу – вода протекла у приміщення. Батьки дітей у розпачі: не можуть вийти на роботу, бо заклад відсьогодні – закритий.

Тим часом до стурбованих батьків вийшов представник генерального підрядника, що займається ремонтом дитсадка. Представник підрядника пообіцяв: ремонтуватимуть затоплені кімнати своїм коштом. Коли ж саме запрацює садочок – поки сказати не може.

Ще на вихідних з’явилася інформація, що групи запрацюють вже за 2 дні. Однак, батьки не вірять, що після такого потопу – вдасться швидко висушити приміщення. Тож прагнуть поговорити із завідувачкою дитсадка.

Але працівники дитсадку забарикадувались всередині – не пускають не тільки батьків, але й нашу знімальну групу. І на телефонні дзвінки – теж не відповідають.

Із керівницею дошкільного закладу нам таки вдалося поспілкуватися – через годину очільниця таки наважилась прокоментувати ситуацію.

“На даний момент діти влаштовані в найближчі садочки – 233-й і 241-й, до середи плануємо відкрити чотири групи.”

Каже, вже складений акт, що підрядник бере на себе всі витрати з ремонту приміщень всередині. Тож до середи обіцяють відкрити декілька груп. Коли ж дисадок запрацює стовідсотково – наразі сказати не можуть.