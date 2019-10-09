Під таким гаслом пройшов конкурс науково-технічної творчості серед школярів. Ініціатором проєкту стала спільнота ” STEM на Дніпрі “, а спонсором – компанія ІНТЕРПАЙП. Як промислова компанія допомагає втілювати мрії юних дизайнерів – дивіться у наступному сюжеті.

STEM – спільнота у Дніпрі об’єднує людей, які цікавляться наукою, технологіями, інженерією і математикою. Весною цього року понад 100 учасників ком’юніті долучились до конкурсу науково-технічної творчості «Промисловість надихає». Школярі змагались у п’яти номінаціях, створюючи прикраси, предмети інтер’єру, малюнки, одяг та робочі прототипи приладів у STEM-тематиці.

Переможниця у номінації STEM-team Софія Білодід створила футболку з креативним принтом.Компанія Інтерпайп вирішила підтримати юну дизайнерку й випустила колекцію футболок з її малюнком.

Непросто було й втілювати задум. Софія каже, що працювала майже місяць.

Компанія Інтерпайп запросила учнів школи №1 міста Підгороднього, де навчається Софія та представників STEM спільноти разом оцінити результати творчої співпраці.

Втім тема зустрічі не була обмежена лише підсумками конкурсу. Встигли поспілкуватися про професії майбутнього, про те, наприклад – чи замінять роботи людей? (5159)

Викладач Дніпровської політехніки Сергій Худолій зміг навести аргументи постійної необхідності людської праці й особливо – людського розуму. Й у невимушеній бесіді переконав підлітків у важливості прагнення до знань.

Теорію підкріпили практикою: – екскурсією на сучасне виробництво сталеплавильного комплексу Інтерпайп Сталь.

Атрибути екскурсії на Інтерпайп Сталь – це спеціальний одяг та яскраві каски. Сама подорож нагадує цікавий квест. Те, що так подобається школярам.