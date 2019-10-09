Психологи б’ють на сполох – людей захопила селфі залежність

09.10.2019 18:18

Ця хвиля докотилася і до України. Минулого тижня кілька дніпровських школярів залізли на верхівку будівельного крана саме для того, щоб із ризиком для життя сфотографуватися на шаленій висоті. Коли ж прагнення зробити автопортрет переростає у залежність і як її позбутися? Вікторія Будзинська вже знає.

Всі ми любимо робити селфі. Але з цим варто бути обережними. Адже безневинна забавка може перерости у хворобу.

Американська психіатрична асоціація офіційно визнала прагнення зробити селфі психічним розладом.

Психотерапевтка Тетяна Журавльова каже: є три ступені за якими прогресує так званий селфіт.

Ведуча Погоди на 11-му каналі Ганна Демішева обожнює робити та постити селфі у соцмережі. Дівчина не згодна з думкою, що це може бути недугою. Для неї селфі  то своєрідний спосіб розповісти близьким про своє життя:

Єдине але, каже досвідчена ведуча,  варто постити саме змістовні фото:

А як часто жителі нашого міста роблять селфі?

Психотерапевти ж кажуть: найбільше залежністю від селфі страждає молодь та підлітки. Приміром, минулого тижня дніпровські школярі забралися на саму верхівку будівельного крана  аби зробити ефектне, проте небезпечне фото.

Як боротися із цією залежністю? Психотерапевти кажуть: спочатку потрібно її усвідомити, а далі почати більше жити в реальному житті, а не онлайн. Тож як часто робити селфі  вибір з вами, головне, щоб це не переросло у залежність.

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