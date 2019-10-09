Психологи б’ють на сполох – людей захопила селфі залежність

Ця хвиля докотилася і до України. Минулого тижня кілька дніпровських школярів залізли на верхівку будівельного крана саме для того, щоб із ризиком для життя сфотографуватися на шаленій висоті. Коли ж прагнення зробити автопортрет переростає у залежність і як її позбутися? Вікторія Будзинська вже знає.

Всі ми любимо робити селфі. Але з цим варто бути обережними. Адже безневинна забавка може перерости у хворобу.

Американська психіатрична асоціація офіційно визнала прагнення зробити селфі психічним розладом.

Психотерапевтка Тетяна Журавльова каже: є три ступені за якими прогресує так званий селфіт.

Ведуча Погоди на 11-му каналі Ганна Демішева обожнює робити та постити селфі у соцмережі. Дівчина не згодна з думкою, що це може бути недугою. Для неї селфі – то своєрідний спосіб розповісти близьким про своє життя:

Єдине але, каже досвідчена ведуча, – варто постити саме змістовні фото:

А як часто жителі нашого міста роблять селфі?

Психотерапевти ж кажуть: найбільше залежністю від селфі страждає молодь та підлітки. Приміром, минулого тижня дніпровські школярі забралися на саму верхівку будівельного крана – аби зробити ефектне, проте небезпечне фото.

Як боротися із цією залежністю? Психотерапевти кажуть: спочатку потрібно її усвідомити, а далі почати більше жити в реальному житті, а не онлайн. Тож як часто робити селфі – вибір з вами, головне, щоб це не переросло у залежність.